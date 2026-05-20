Torq acquisisce Jit e lancia il primo grafo SOC aziendale contestuale basato sull'AI, per riplasmare il futuro delle SecOps

Torq, affermato leader nelle operazioni per la sicurezza basate sugli agenti, oggi annuncia l'acquisizione di Jit, il pioniere della sicurezza IT basata sui grafi AI contestuali che ha sede a Boston. L'operazione costituisce un progresso importante per la piattaforma SOC AI di Torq perché pone i dati contestuali specifici dell'organizzazione alla base delle indagini agentiche, per informazioni mirate. È un cambiamento che ridefinisce il ragionamento agentico e supera i dati statici come gli utenti, i dispositivi e le loro relazioni, per dare priorità ai dati contestuali dinamici e in tempo reale, tra cui i fattori trainanti del business e lo stato dell'azienda in tempo reale.