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Torna l’Empire State Building Run-Up: il 6 ottobre la 48a edizione della corsa in su verso la piattaforma di osservazione

L’Empire State Building (ESB) oggi ha annunciato l’apertura delle iscrizioni al sorteggio che permetterà di partecipare all’edizione di quest’anno dell’Empire State Building Run-Up (ESBRU), che rimarranno aperte fino al 20 luglio 2026. La storica corsa sui gradini del “grattacielo più famoso al mondo”, presentata da NYU Langone Health e con il supporto dello sponsor Merrell, si terrà il 6 ottobre 2026 alle 20:00.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260707992123/it/

Empire State Building Observation Deck Run-Up Returns for 48th Annual Race on Oct. 6

Empire State Building Observation Deck Run-Up Returns for 48th Annual Race on Oct. 6

La corsa di quest’anno segna il 48esimo anniversario dell’evento, che vedrà 225 atleti sfidarsi lungo i 1.576 scalini dell’iconico simbolo di New York per raggiungere la famosa piattaforma di osservazione all’86esimo piano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Jamie Heitner
212-400-3339
jheitner@esrtreit.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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