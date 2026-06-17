Tigo Energy fornisce al mercato residenziale europeo un nuovo sistema di accumulo energetico GO ottimizzato

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” o la “Società”), un fornitore leader di soluzioni intelligenti per il solare e l'energia, ha annunciato oggi che GO Battery, parte della GO Optimized ESS, ora viene inviata ai clienti del mercato europeo, evadendo i preordini effettuati all'introduzione del prodotto nell'aprile 2026. La Società presenterà dimostrazioni dal vivo del sistema GO Optimized ESS a Intersolar Europe 2026 , l'evento fieristico che si svolgerà dal 23 al 25 giugno presso la Messe München a Monaco, Germania, allo stand B3.140.
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Technica Communications per Tigo Energy
Luis de Leon
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