The Open Group pubblica il primo whitepaper sugli scenari applicativi dell'Industrial Advanced Nuclear™ Consortium

The Open Group, l'organizzazione per gli standard tecnologici indipendente dai fornitori ha annunciato oggi la pubblicazione del whitepaper sugli scenari applicativi dell'Industrial Advanced Nuclear™ Consortium (IANC), che illustra in che modo le tecnologie nucleari avanzate possano essere impiegate per fornire energia termica ed elettrica affidabile e a basse emissioni di carbonio all'industria pesante.

Energia offshore

Raffinazione e petrolchimica

Estrazione mineraria

Produzione ad alta intensità energetica.

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