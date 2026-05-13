The LYCRA Company lancia la fibra LYCRA® ADAPTIV per i tessuti non-tessuti, Il progresso del comfort e della vestibilità nell'igiene monouso all'INDEX™ 26

The LYCRA Company , un leader nelle fibre innovative e sostenibili per l'abbigliamento e la cura personale , oggi ha annunciato il lancio ufficiale globale di LYCRA ® ADAPTIV, fibra per tessuti non-tessuti al INDEX™ 26 , a Ginevra, Svizzera, dal 19 al 22 maggio.

At INDEX™ 26 in Geneva, The LYCRA Company debuts LYCRA® ADAPTIV fiber for nonwovens, a next-generation stretch solution that delivers enhanced comfort, a secure fit, and helps enable inclusive sizing for baby diapers, adult incontinence, and feminine care products.

Questa fibra elasticizzata innovativa, già scelta dai principali marchi globali di abbigliamento, ora inaugura una nuova era di comodità, vestibilità e prestazioni per pannolini per bambini, prodotti monouso per l'igiene, incontinenza adulta e assorbenti femminili.

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Karie J. Ford

Karie.j.ford@lycra.com





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