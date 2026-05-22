The Live Moment Effect: lo studio di Genius Sports e MediaScience individua infine i momenti degli sport dal vivo in grado di raddoppiare il richiamo spontaneo del brand

The Live Moment Effect report from Genius Sports and MediaScience.

Dallo studio The Live Moment Effect , emerge che l'efficacia degli annunci pubblicitari viene influenzata notevolmente dallo stato emotivo dello spettatore subito prima la trasmissione dell'annuncio. Nel corso di test biometrici controllati, gli annunci mostrati dopo momenti sportivi ad alta intensità, come azioni che sfioravano il gol o cambiamenti decisivi nell'andamento della partita, hanno generato un ricordo spontaneo del brand circa doppio rispetto alle condizioni di riferimento.

L'importanza del momento prima dell'annuncio

La ricerca mette in dubbio le convinzioni radicate in merito al valore dei media, dimostrando che non tutte le impressioni sono uguali.

Gli sport dal vivo si mantengono come uno degli ultimi formati di intrattenimento con pubblico su larga scala. Stando allo Sports Business Journal, gli sport hanno rappresentato 96 delle 100 trasmissioni televisive più guardate negli USA del 2025 . Ma la portata da sola non basta a dare lo stesso valore a ogni impressione. L'attenzione dei tifosi oscilla in base all'andamento della partita, rendendo i momenti immediatamente successivi alle azioni più intense particolarmente efficaci per gli inserzionisti. Per distinguersi è necessario sapere quando si verificano questi momenti ed essere pronti a raggiungere i tifosi giusti in tempo reale con messaggi su misura in base al momento.

Alcuni risultati chiave:

L'intensità emotiva subito prima un annuncio aumenta notevolmente la codifica e il richiamo della memoria

I 60 secondi che seguono un momento a elevato impatto rappresentano la finestra del picco per l'efficacia degli annunci pubblicitari

Il contesto emotivo può avere una maggior influenza sul richiamo rispetto all'aspetto creativo stesso dell'annuncio in tempo reale.

Un passaggio dall'acquisto di media all'attivazione di momenti

I risultati indicano un passaggio importante nel modo in cui i media sportivi dovrebbero essere pianificati e valutati. La ricerca The Live Moment Effect dimostra che il richiamo si concentra attorno a momenti di picco emotivo. Di conseguenza, allineare la distribuzione e il messaggio dell'annuncio con il contesto in tempo reale della partita può migliorare notevolmente i risultati di una campagna.

Genius Sports sta applicando queste informazioni attraverso il Genius Sports Moment Engine, che si avvale di dati ufficiali delle partite e di segnali in tempo reale per identificare momenti a elevato impatto mentre si verificano e avviare le relative attivazioni. Consentendo ai marchi di allineare le campagne con finestre di massima attenzione, il Genius Sports Moment Engine consente agli inserzionisti di migliorare i risultati mediante l'ottimizzazione dei tempi anziché l'aumento del volume.

"Il copione delle pubblicità sportive è in fase di riscrittura in base ai momenti in cui i fan sono più coinvolti emotivamente", ha dichiarato Josh Linforth, Chief Revenue Officer presso Genius Sports. "I brand dovrebbero essere presenti durante l'intero percorso dei fan: prima, durante e dopo la partita, perché ogni fase dell'esperienza sportiva crea un'opportunità di connessione. In questo contesto di presenza costante, la ricerca dimostra che alcuni momenti hanno un impatto speciale. Quando un cambio di ritmo, un gol imminente o un'azione decisiva modificano lo stato d'animo e l'attenzione dei tifosi, anche il messaggio dovrebbe adeguarsi di conseguenza. Genius Sports Moment Engine si avvale di dati ufficiali delle partite e di segnali in tempo reale per consentire agli inserzionisti di identificare quelle finestre a impatto elevato mentre si verificano e di adeguare di conseguenza le campagne su ogni schermo."

"La nostra ricerca continua a ribadire un principio che abbiamo osservato nel panorama dei media: il contesto è importante", ha dichiarato Phillip Lomax, Chief Revenue Officer presso MediaScience. "Negli sport al vivo, i momenti ad alto impatto emotivo attivano il pubblico in modo diverso, cambiando il loro stato cognitivo ed emotivo addirittura prima che un annuncio venga trasmesso. Quando un annuncio è in sintonia con quel momento, il contesto e l'aspetto creativo convergono per rafforzare la codifica della memoria e amplificare notevolmente il ricordo. Ciò offre ai brand un'opportunità concreta per migliorare le proprie prestazioni attraverso un'attivazione in tempo reale basata sui momenti chiave, anziché limitarsi ad aumentare il volume mediatico."

La ricerca ha analizzato la risposta degli spettatori ad annunci trasmessi in concomitanza a diversi livelli di intensità emotiva durante eventi sportivi dal vivo, misurando attenzione, coinvolgimento emotivo e richiamo del brand in ambienti controllati. È possibile consultare lo studio completo qui .

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MediaScience è il leader nel settore della ricerca sull'innovazione nei media e nella pubblicità ed è un partner fidato delle principali reti e piattaforme, tra cui Disney, NBCUniversal, Google e della maggior parte delle altre reti televisive nazionali e piattaforme di social media. Il lavoro dell'azienda, che si inserisce all'incrocio tra scienza e creatività, continua a ridefinire il modo in cui le storie vengono raccontate, misurate e vissute nel panorama mediatico moderno.

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Tony Marlow

CMO, Genius Sports

tony.marlow@geniussports.com





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