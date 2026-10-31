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TestMu AI lancia Kane CLI Exploration, un agente AI che mappa un'intera applicazione web partendo da un'unico URL, trasformandola in una serie di test

TestMu AI , la piattaforma Full Stack Agentic AI Quality Engineering, ha annunciato Kane CLI Exploration, un agente autonomo che impara un'applicazione web prima che chiunque scriva un test. A partire da un solo URL, l'agente esamina autonomamente l'intera applicazione, segnalando eventuali problemi nel corso dell'analisi, e fornisce a Kane CLI il contesto di cui ha bisogno per generare ed eseguire i test, anche in assenza di requisiti, storie dell'utente o criteri di accettazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Nikhil Saxena
Corporate Communication Manager, TestMu AI
nikhils@testmuai.com | +91 98709 81968



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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