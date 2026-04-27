tesa sceglie Kinaxis come supporto digitale per la trasformazione globale della pianificazione aziendale integrata a livello mondiale

Kinaxis® (TSX: KXS) , un leader globale nell'orchestrazione completa della catena di fornitura, oggi ha annunciato che tesa SE, un produttore internazionale di nastri adesivi e prodotti autoadesivi, ha scelto la piattaforma Kinaxis Maestro™ come catalizzatore fondamentale per la sua trasformazione globale e pluriennale della catena di fornitura e della pianificazione aziendale integrata (IBP).