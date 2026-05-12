Telekom Srbija raccoglie 1,95 miliardi di euro grazie a una storica operazione di emissione di eurobond, attraendo una domanda da record da parte di investitori globali

La transazione ha generato un livello straordinario di interesse, attraendo una domanda totale di 13,87 miliardi di dollari da parte di circa 300 dei più importanti investitori istituzionali internazionali, che l'hanno resa la più grande emissione di obbligazioni societarie mai effettuata nella regione dell'Europa centro-orientale e sudorientale, oltre a una delle operazioni societarie che hanno registrato il maggior numero di adesioni nei mercati emergenti a livello globale nel 2025 e 2026.

L'emissione ha attratto la partecipazione di molti dei fondi pensionistici di maggior rilievo al mondo, compagnie assicurative, investitori affiliati a fondi sovrani e gestori patrimoniali a livello globale, con diverse istituzioni internazionali di fascia alta che investono nella regione per la prima volta attraverso l'offerta di Telekom Srbija.

L'operazione è stata condotta da un consorzio di istituti finanziari internazionali di spicco, tra cui BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Eurobank, JPMorgan, OTP Bank, Raiffeisen Bank International e UniCredit.

“L'operazione di Telekom Srbija rappresenta un momento storico non solo per la Società, ma anche per il mercato regionale dei capitali”, ha dichiarato Vladimir Lučić, AD di Telekom Srbija.

“Raggiungere una domanda da 13,87 miliardi di dollari, con la partecipazione di circa 300 investitori istituzionali globali, compresi alcuni dei fondi assicurativi e pensionistici più importanti al mondo, rappresenta una solida raccomandazione della nostra strategia a lungo termine, delle nostre prestazioni operative e della nostra disciplina finanziaria. Telekom Srbija sta ricevendo sempre più attenzione non solo come un successo a livello regionale, ma anche come un emittente internazionale con forti principi di crescita e un chiaro percorso nella realizzazione di un rating creditizio di livello da investimento”.

I prezzi ottenuti in tutte le tranche hanno rappresentato un notevole miglioramento rispetto all'emissione iniziale degli eurobond da parte della Società, supportata dal profilo creditizio rafforzato di Telekom Srbija, dalle solide prestazioni finanziarie e dall'alta qualità della domanda degli investitori.

L'emissione fa seguito a un periodo di prestazioni operative e finanziarie da record per Telekom Srbija. Durante il 2025, la Società ha ottenuto ricavi pari a 2,3 miliardi di euro e un EBITDA rettificato di 1,3 miliardi di euro, consolidando ulteriormente la sua posizione come uno dei maggiori operatori di infrastrutture digitali e di telecomunicazioni nell'Europa sudorientale.

L'operazione consentirà a Telekom Srbija di rifinanziare il debito esistente in termini più favorevoli, di estendere il suo profilo di maturità del debito in varie valute e maturità e di ottimizzare la sua struttura di capitali senza aumentare l'indebitamento generale.

La partecipazione degli investitori all'offerta posiziona Telekom Srbija tra le società emittenti più consolidate nei mercati emergenti e amplia significativamente la base di investitori internazionali per future emissioni societarie nella regione.

Il successo dell'operazione dovrebbe inoltre aumentare ulteriormente la visibilità dei mercati di capitali della Serbia e dell'intera regione tra gli investitori istituzionali globali, oltre a rafforzare la fiducia internazionale nell'Europa sudorientale come destinazione sempre più desiderabile per gli investimenti.

Il profilo creditizio di Telekom Srbija è supportato dai rating di Moody’s, Fitch Ratings e S&P Global Ratings. La Società ha inoltre allineato strategicamente la tempistica del suo ultimo aggiornamento del rating di Fitch immediatamente prima dell'esecuzione dell'operazione, rafforzando ulteriormente la fiducia degli investitori e il posizionamento del mercato durante un periodo di grande incertezza commerciale a livello globale. Questo è stato sostenuto ulteriormente dal finanziamento recentemente ottenuto dalla Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank), che intendeva supportare l'implementazione della strategia di Telekom Srbija per lo sviluppo nazionale della rete 5G.

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