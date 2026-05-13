Telehouse Canada riceve un importante aggiornamento infrastrutturale per ampliare le organizzazioni basate sull'AI

Telehouse Canada , un importante fornitore leader di servizi per centri dati e un'azienda controllata di KDDI Corporation, ha reso noto il completamento di un sostanziale aggiornamento infrastrutturale progettato per supportare i carichi di lavoro basati sull'AI di nuova generazione. Introducendo la tecnologia diretta liquid‑to‑chip, Telehouse permette implementazioni di inferenza AI ad alta densità all'interno dei suoi contesti di data center urbani altamente interconnessi nel centro di Toronto, rafforzando la leadership dell'azienda nella distribuzione di strutture resilienti e a prova di futuro che alimentano la trasformazione digitale del Canada e supportano la prossima ondata di innovazione.
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Telehouse Canada's Advanced Cooling Framework
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Vendite e Marketing
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