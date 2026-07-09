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Teamily AI lancia pubblicamente la piattaforma social Human+AI per facilitare a tutti i team lo sviluppo e l'espansione di un'azienda

Teamily AI ( https://Teamily.ai ), insieme alla sua piattaforma di AI agentica Infra TensorOpera AI ( https://TensorOpera.ai ), oggi ha reso noto il lancio pubblico della sua piattaforma social Human+AI, una serie di prodotti che ha già servito più di 5 milioni di utenti in tutto il mondo. Lanciata oggi a Palo Alto e simultaneamente in dozzine di Paesi, questo lancio pubblico mette la serie completa a disposizione di tutti con un'unica missione: facilitare lo sviluppo e l'espansione di un'azienda facile per tutti, individui e team.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260708897134/it/

"Questo è il momento in cui apriamo le porte al mondo", hanno dichiarato i co-fondatori, il Dr. Aiden Chaoyang He e il Prof. Salman Avestimehr.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Yvonne Li
Contatto per i media, Teamily AI
Email: contact@teamily.ai
Tel.: +1(510)320-3198



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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