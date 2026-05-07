Suzano realizza in soli quattro anni il collegamento di un'area di superficie pari a oltre 200.000 campi da calcio tramite corridoi ecologici

Suzano , il più grande fornitore mondiale di cellulosa, ha collegato 214.368 ettari di foreste autoctone nei biomi della Foresta atlantica, del Cerrado e dell'Amazzonia in Brasile, mediante la creazione di corridoi ecologici, ripristinando un'area con una superficie superiore a 200.000 campi da calcio in un periodo di quattro anni. Solo nel 2025, sono stati connessi 55.366 ettari di foresta autoctona, promuovendo l'obiettivo reso noto da Suzano di collegare 500.000 ettari entro il 2030, come indicato dal rapporto sulla sostenibilità pubblicato di recente dall'azienda.

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