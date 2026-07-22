StructureCraft ridimensiona la progettazione basata sui dati su NetApp

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi che StructureCraft , una premiata azienda globale di ingegneria e costruzione globale nota per le sue costruzioni complesse in legno e ibride, sta ora utilizzando NetApp per modernizzare e creare infrastrutture di dati pronte all'IA. La nuova infrastruttura consente ai dipendenti dell'azienda di collaborare a livello globale, archiviare e gestire carichi di lavoro di progettazione su larga scala, e di avvalersi degli strumenti gestiti dall'IA su una piattaforma scalabile e centralizzata.
StructureCraft è specializzata in ingegneria innovativa di strutture in legno, progettazione strutturale e soluzioni edilizie sostenibili per progetti architettonici su larga scala in tutto il mondo. Il suo team distribuito a livello globale realizza progetti complessi in America del Nord, Europa e Asia, guidato dall'obiettivo centrale di progettare e costruire splendide ed efficienti strutture.
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