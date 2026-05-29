SPIE assegna 351.000 dollari in borse di studio a 85 studenti che definiranno il futuro dell'ottica e della fotonica

SPIE, la società internazionale dell'ottica e della fotonica , ha annunciato l'assegnazione di 351.000 dollari in borse di studio che garantiranno supporto a 85 studenti membri della SPIE che si dedicano allo studio di ottica, fotonica o di ambiti correlati . Le borse di studio vanno da 3.000 a 11.000 USD e gli assegnatari saranno selezionati dal comitato per le borse di studio SPIE da una lista di richiedenti.

"Mi appassiona contribuire all'inclusione delle donne e di altri gruppi sottorappresentati nei settori di ottica e fotonica, e ciò rende particolarmente importante essere stata selezionata come assegnataria", ha dichiarato Alana Gonzales, vincitrice di una borsa di studio Women in Optics da 10.000 dollari.

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