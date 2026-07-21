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Spectro Cloud lancia PaletteAI Inference Launchpad per ridurre fino al 70% i costi dei token aziendali

Spectro Cloud, un fornitore leader di software per la gestione di infrastrutture di intelligenza artificiale, oggi ha lanciato PaletteAI Inference Launchpad, una soluzione pronta per l'uso, gestita a livello locale, progettata per aiutare le aziende a ridurre i costi dei token fino al 70% ed eseguire l'interferenza AI più vicino ai propri dati, applicazioni e utenti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260721991346/it/

L'azienda ha inoltre annunciato l'ampliamento del supporto di PaletteAI per l'infrastruttura AI basata su AMD, compresi GPU AMD, AMD GPU Operator, il runtime ROCm™ e lo stack di riferimento per l'AI aziendale AMD, tra cui i modelli ottimizzati per AMD dal catalogo AMD Inference Microservices (AIMs).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

pr@spectrocloud.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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