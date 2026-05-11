Solo il 7% delle aziende ottiene la piena conformità, mentre con l'espansione globale aumenta la complessità legale

CSC ha svolto un sondaggio tra 350 consulenti legali (GC) e professionisti esperti in materia legale in Europa, Nordamerica e Asia Pacifico per esaminare il modo in cui i loro team gestiscono l'espansione internazionale, la pressione normativa e l'adozione sempre più diffusa dell'intelligenza artificiale (IA).¹ I risultati sono riportati nell'ultimo report di CSC, General Counsel Barometer 2026: From Complexity to Control (Il barometro dei consulenti legali 2026: dalla complessità al controllo) .