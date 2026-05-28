SMBC e Toshiba sviluppano congiuntamente nuovi indici azionari utilizzando tecnologie all'avanguardia basate sulla quantistica

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) e Toshiba Corporation (“Toshiba”) oggi hanno annunciato lo sviluppo congiunto del SMBC/TOSHIBA Quantum Driven Diversified Japan Equity Index e del SMBC/TOSHIBA Quantum Driven Diversified U.S. Equity Index , nuovi indici azionari realizzati con tecnologie avanzate basate sulla quantistica. Collettivamente, gli indici sono indicati come “SMBC/TOSHIBA Quantum Diversified” (gli “Indici”).
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Toshiba’s Simulated Bifurcation Machine
1. Contesto e obiettivi
Gli investimenti azionari sono fondamentali per la gestione degli asset, ma comportano anche il rischio sempre presente di improvvise e notevoli fluttuazioni di mercato, determinate da sviluppi geopolitici, cambiamenti nelle politiche economiche e altri fattori esterni.
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Toshiba Corporation
Comunicazioni aziendali
Daisuke Iguri/Chiati Wang
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