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Smartly presenta Smartly Synapse, il livello di orchestrazione intelligente di AI che alimenta la sua piattaforma pubblicitaria

Smartly oggi ha presentato Smartly Synapse , il livello di orchestrazione AI e di memoria intelligente dietro a ogni agente AI Smartly. Realizzata basandosi su anni di esperienza nell'intelligence multicanale in ambito creativo, mediatico e performante e costantemente modificata dai risultati concreti, Smartly Synapse trasforma milioni di segnali in azioni che aiutano i professionisti del marketing a pianificare risultati più rapidi e intelligenti e a promuovere risultati commerciali più solidi.

Smartly Synapse crea un ciclo continuo di prestazioni in cui l'intento del professionista del marketing, il contesto aziendale, le attività delle campagne pubblicitarie e i risultati si arricchiscono ininterrottamente a vicenda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Joseph J. Nuñez
Direttore Senior, Comunicazioni globali
joseph.nunez@smartly.io



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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