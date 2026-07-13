SLB OneSubsea si aggiudica il contratto EPC per la fase 3 del progetto Baleine di Eni al largo della Costa d’Avorio

SLB (NYSE: SLB), impresa operante nel settore delle tecnologie dell’energia a livello globale, oggi ha annunciato che la sua joint venture OneSubsea™ si è aggiudicata un importante contratto Eni di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) multipozzo per la fase 3 del progetto in acque profonde Baleine, al largo della Costa d’Avorio.
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SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a major multi-well engineering, procurement, and construction (EPC) contract by Eni for Phase 3 of the deepwater Baleine project offshore Côte d’Ivoire.
Ai sensi del contratto, SLB OneSubsea fornirà sistemi di produzione sottomarini completi per 13 pozzi, rafforzando il proprio ruolo di partner tecnologico ed esecutivo chiave in uno degli sviluppi offshore strategicamente più rilevanti attualmente in corso nella regione.
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