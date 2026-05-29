SLB e Vår Energi ampliano la collaborazione digitale per ridimensionare la pianificazione dello sviluppo integrato di pozzi e giacimenti

La società di tecnologie energetiche globali SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi l'ampliamento della collaborazione con Vår Energi per adeguare la pianificazione di pozzi e dello sviluppo integrato di giacimenti all'interno delle sue operazioni nella piattaforma continentale norvegese. Con la riduzione dei tempi di ciclo da mesi a giorni grazie alla pianificazione collaborativa dei pozzi e alla pianificazione dello sviluppo integrato di giacimenti che dovrebbe offrire prestazioni simili, l'espansione dell'adozione è stata pensata per garantire un processo decisionale più rapido e coerente per gli operatori che lavorano per garantire la produzione da impianti offshore ormai a maturità, gestendo al contempo la crescente complessità dello sviluppo.