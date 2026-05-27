SLB annuncia la data di una teleconferenza riguardante i risultati del secondo trimestre 2026

SLB (NYSE: SLB) terrà una teleconferenza il 24 luglio 2026, nel corso della quale illustrerà i risultati relativi al secondo trimestre che si concluderà il 30 giugno 2026.
La teleconferenza inizierà alle 09:30 EST (CET -6 ore) e alle 07:00 EST sarà rilasciato un comunicato stampa riguardante i risultati.
Per accedere alla teleconferenza chiamarne l’operatore al numero +1 (800) 715-9871 rispettivamente nel Nord America o +1 (646) 307-1963 fuori di tale regione circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento; il codice di accesso è 3440360.
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