SLB annuncia la data di una teleconferenza riguardante i risultati del secondo trimestre 2026

La teleconferenza inizierà alle 09:30 EST (CET -6 ore) e alle 07:00 EST sarà rilasciato un comunicato stampa riguardante i risultati.

Per accedere alla teleconferenza chiamarne l’operatore al numero +1 (800) 715-9871 rispettivamente nel Nord America o +1 (646) 307-1963 fuori di tale regione circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento; il codice di accesso è 3440360.

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