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Signaloid annuncia la disponibilità di Amazon AWS Machine Image (AMI) per l'accelerazione dei carichi di lavoro di calcolo in ambiti che vanno dalla finanza all'apprendimento per rinforzo

La società britannica di tecnologia informatica Signaloid ha annunciato oggi il lancio di Signaloid Compute Engine Amazon Machine Image (AMI) tramite AWS Marketplace. Questa soluzione consente alle organizzazioni di distribuire la tecnologia di hardware di elaborazione a distribuzione estesa (UxHw®) di Signaloid all'interno dei loro Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

L'AMI garantisce l'accesso a UxHw, che offre miglioramenti delle prestazioni di diversi ordini di grandezza su istanze x86_64 e ARM (AArch64) AWS Elastic Compute Cloud (EC2). Senza richiedere riscritture del software, UxHw consente alle applicazioni esistenti di effettuare calcoli direttamente su distribuzioni di probabilità, automatizzando algoritmi come i metodi Monte Carlo in finanza e fisica, il campionamento per importanza nell'apprendimento per rinforzo e i filtri a particelle nell'IA applicata alla fisica e nella robotica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
press@signaloid.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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