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SCP Standard Capital Partners AG: VANEA Defence presenta ATOMZA®, il primo sistema di difesa basato sui droni, già pronto per la produzione, rivolto agli operatori civili

VANEA Defence oggi ha presentato ATOMZA, il primo sistema mondiale di difesa anti-drone progettato per l'impiego civile e fruibile da parte delle organizzazioni private prive di poteri di intervento statali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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