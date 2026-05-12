SAP e S3NS accelerano l'adozione sicura del cloud in Francia con Thales come primo cliente strategico

Strategic partnership (c)S3NS

Una fase decisiva nell'ampliamento del cloud sicuro in Europa

La collaborazione strategica tra SAP e S3NS, il fornitore di cloud sicuro creato da Thales e Google Cloud, rafforzerà le funzionalità del cloud sicuro in Francia e risponderà alla crescente domanda europea di trasformazione aziendale basata sul cloud.

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