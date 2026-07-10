Samos Energy Acquisition Corporation annuncia il prezzo di un'offerta pubblica iniziale

Samos Energy Acquisition Corporation (la “Società”) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (“IPO”) di 20.000.000 unità al prezzo di 10,00 dollari l'una. Le unità verranno quotate alla borsa di New York (“NYSE”) e negoziate con il simbolo ticker “SAMO.U” a partire dal 10 luglio 2026. Ogni unità consiste in una azione ordinaria di Classe A e metà di un warrant riscattabile, mentre ogni warrant intero dà al titolare il diritto di acquistare un'azione ordinaria di Classe A della Società al prezzo di esercizio di 11,50 dollari per azione.
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Investitori:
Jacques Tohme, Amministratore delegato
Email: spac@samosenergy.com
Tel.: 212-329-9903
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