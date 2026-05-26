ROYC e Stilla stringono una collaborazione strategica per rendere l'IA agentica operativa nei mercati privati

ROYC oggi ha annunciato una collaborazione con Stilla.ai come livello di piattaforma in cui ROYC creerà, condividerà e dirigerà le sue competenze e i suoi agenti di intelligenza artificial sviluppati internamente. Questo rende operativa la strategia di IA agentica già programmata da ROYC, dotando ogni funzione nell'azienda degli strumenti e delle risorse necessari per realizzare e distribuire i propri agenti IA, convertendo l'iniziativa in vantaggi produttivi concreti e sviluppo accelerato di prodotti. Questo accelererà notevolmente il lancio di nuove funzionalità delle piattaforme, migliorando l'efficienza dei costi e rafforzando al contempo la governance e la supervisione generale.

Per i clienti e i collaboratori di ROYC, questo si tradurrà in tempi di commercializzazione più brevi per i rilasci di nuovi prodotti, tempistiche più brevi di passaggio dalle idee alle realizzazioni di prodotti e alle esperienze personalizzate dei clienti da una prospettiva dei servizi per gli investitori.

“La nostra strategia è chiara: l'IA è integrata in ogni aspetto delle nostre modalità lavorative e in ciò che fa il sistema operativo ROYC, non un progetto a parte”, ha dichiarato Peter Bergenwald, CTO di ROYC. “Grazie a questa collaborazione, i nostri team ora possono creare una competenza una sola volta e condividerla con tutti gli addetti nell'azienda, piuttosto che doverla spiegare di nuovo in ogni discussione. In questo modo, i dipendenti in tutte le nostre funzioni potranno avere un team di agenti che lavorano per loro, con il risultato di notevoli miglioramenti nella produttività”.

ROYC ha incorporato l'IA in ogni funzione, in vari campi come la progettazione, i prodotti e le operazioni dei fondi, la gestione degli investimenti, i servizi per gli investitori, gli aspetti legali e la leadership nell'ambito del suo modello operativo giornaliero.

Perché Stilla e perché ora

“Non vogliamo scommettere su un modello unico e progettiamo l'IA in modo che abbia contesto e sia connessa al flusso di lavoro completo”, ha dichiarato Bergenwald. “Stilla riflette quella filosofia. È flessibile in termini di modello, tratta il contesto come qualcosa di determinante ed è realizzata da un team che ha compreso la fiducia aziendale prima che ci costruissero sopra l'IA”.

“Le aziende che gestiscono capitali privati non hanno bisogno di IA che genera testo. Hanno bisogno di IA che lavori in modo sicuro, con i permessi giusti e il corretto percorso di revisione”, ha dichiarato Siavash Ghorbani, CEO e cofondatore di Stilla. “ROYC ha affrontato la questione nel modo giusto fin dall'inizio, mettendo la responsabilità alla base e l'ambizione come obiettivo. Abbiamo realizzato Stilla a fianco di aziende tecnologiche di portata mondiale. ROYC è esattamente il tipo di partner che vogliamo mentre ci ampliamo nel capitale privato”.

“Ciò che distingue ROYC e il motivo per cui siamo entusiasti di questa collaborazione non è solo il fatto che stiano adottando I'IA, ma il modo in cui la considerano e la vasta competenza nel settore che già posseggono”, ha dichiarato Siavash Ghorbani.

“Comprendono che qui non si tratta di aggiungere strumenti. Si tratta di ricostruire il modo in cui opera un'intera industria, in modo sicuro, su scala e con il livello giusto di contesto e controllo. I mercati privati sono uno degli ambienti più complessi nei quali è possibile applicare l'IA. ROYC è entrata profondamente in questa complessità fin dal primo giorno, tra diversi flussi di lavoro, dati e requisiti normativi. È precisamente il tipo di partner che vogliamo per portare Stilla nel settore dei mercati privati”.

La collaborazione è creata su una base comune: flessibilità di modelli, fiducia a livello aziendale e responsabilità nativa. Tutte le capacità IA operano entro quadri di governance rigorosi e supervisione umana come standard.

Informazioni su ROYC

La missione di ROYC è accelerare la distribuzione e la crescita dei ricavi nei mercati privati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e nella regione Asia-Pacifico (APAC). Siamo la principale piattaforma infrastrutturale basata sull'IA per i mercati privati, che rende facile, scalabile e redditizio per banche, gestori patrimoniali e gestori di fondi lanciare, commercializzare e gestire fondi in tutti i principali mercati.

Informazioni su Stilla

Stilla è un'azienda collaboratrice nel settore IA e una piattaforma in cui le organizzazioni possono creare automazioni e agenti IA per svolgere il lavoro effettivo. Realizzata dal team alla base di Tictail, Shop e Shop Pay, Stilla è progettata per le aziende che trattano l'IA come il livello operativo della loro attività.

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Per maggiori informazioni o richieste di interviste:

Mathias Leijon

Fondatore e Presidente, ROYC

mathias.leijon@roycgroup.com





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