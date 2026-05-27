Royal London Asset Management amplia la relazione con SS&C per gestire nuovi fondi australiani

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato che Royal London Asset Management, importante società britannica di gestione di fondi, ha esteso la sua relazione con SS&C. SS&C Global Investor & Distribution Solutions fornirà l'amministrazione di fondi e servizi di registrazione delle unità per la sua nuova gamma di fondi attivi australiani, tra cui:

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260526380859/it/

Brian Schell | Direttore finanziario, SS&C Technologies

Tel: +1-816-642-0915 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone | Relazioni con gli investitori, SS&C Technologies

Tel: +1-212-367-4705 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Contatti per i media

Breanna Taylor

Prosek Partners

Email: pro-SSC@prosek.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire