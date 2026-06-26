Roboverse Reply premiata a ELROB 2026 per i suoi sistemi robotici intelligenti destinati a missioni critiche

Roboverse Reply , società del Gruppo Reply specializzata in robotica e automazione, ha conquistato il primo posto nella categoria “Reconnaissance” e il riconoscimento “Best Team Effort” all’European Land Robot Trial (ELROB) 2026, tenutosi a Thun, in Svizzera dal 15 al 19 giugno. In collaborazione con ELP, azienda specializzata in attrezzature tecniche per le operazioni di bonifica e disinnesco di ordigni esplosivi, Roboverse Reply ha dimostrato l’elevata affidabilità delle proprie soluzioni autonome in condizioni operative reali, distinguendosi tra i numerosi team internazionali partecipanti.
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Roboverse Reply won 1st Place in the “Reconnaissance” category and a special prize for “Best Team Effort” at the European Land Robot Trial 2026, proving that its autonomous solutions operate reliably under real-world conditions.
ELROB è uno dei più prestigiosi eventi europei dedicati alla robotica e ai sistemi robotici senza equipaggio. Riunisce esperti e operatori del settore a livello internazionale, chiamati a confrontarsi su scenari complessi e ad alta criticità, tra cui missioni di reconnaissance, individuazione di ordigni esplosivi — come booby traps e munizioni inesplose — e attività di soccorso. In un contesto in cui la sicurezza richiede strumenti sempre più avanzati, l’impiego di sistemi autonomi e unmanned in ambienti ad alto rischio sta assumendo un ruolo sempre più rilevante.
Dopo il successo ottenuto a ELROB 2024 , la soluzione presentata quest’anno si basa ancora una volta sulla piattaforma Roboverse Reply , ulteriormente evoluta per compiere un significativo passo avanti sul piano tecnologico. Mentre due anni fa il focus era principalmente su una soluzione controllata da remoto, oggi il sistema integra funzionalità avanzate di embodied AI in grado di supportare l’operatore durante la missione.
La soluzione consente di svolgere missioni di ricognizione semi-autonoma in ambienti non conosciuti , rilevando e segnalando autonomamente mine, munizioni inesplose, booby traps e droni. Quando è richiesto l’intervento umano, un sistema di telemanipolazione basato sulla realtà virtuale abilita un controllo remoto intuitivo, preciso ed efficace, migliorando la capacità operativa anche in scenari complessi e potenzialmente pericolosi.
«ELROB 2026 dimostra concretamente come le nostre soluzioni robotiche stiano evolvendo dalla semplice teleoperazione verso sistemi intelligenti in grado di supportare gli operatori durante l’intera missione», ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. «Stiamo introducendo livelli sempre maggiori di autonomia, una maggiore consapevolezza del contesto operativo e architetture di comunicazione robuste, progettate per garantire prestazioni affidabili anche in scenari reali e complessi. Questo ci consente di affiancare con maggiore precisione e sicurezza gli operatori impegnati in contesti ad alta criticità.»
Roboverse Reply
Roboverse Reply è specializzata negli scenari di integrazione di Robotica e Reality Capture con Mixed Reality, dove le infrastrutture Cloud o On-Premises richiedono soluzioni Enterprise-Ready. Le soluzioni di Roboverse Reply includono AI Skills con rilevamento di anomalie basato su sensori, Fleet Management per l'Internet of Robotic Things, Digital Twins e Business Logic per fornire un supporto end-to-end ai clienti. La Roboverse Reply Platform consente l'Autonomous Preventive Inspection per prolungare la durata delle infrastrutture e la telepresenza interattiva, fondamentale per la Safety e la Security. www.reply.com/roboverse-reply/en
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