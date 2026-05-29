RLS-1496 di Rubedo riduce le cheratosi attiniche, lesioni precancerose della pelle, del 46% dopo quattro settimane, con irritazione minima nei risultati preliminari dello studio di fase 1b/2a

Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), azienda biotecnologica basata sull'IA, di fase clinica, incentrata sulla produzione di farmaci per il ringiovanimento cellulare selettivo, mirati alle cellule senescenti, oggi ha annunciato i risultati preliminari da uno studio di fase 1b/2a di RLS-1496 nei pazienti con cheratosi attiniche (AK), una patologia comune legata all'età, che produce lesioni precancerose della pelle, più comunemente osservate in soggetti di età superiore ai 65 anni.
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