Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

RLS-1496 di Rubedo riduce le cheratosi attiniche, lesioni precancerose della pelle, del 46% dopo quattro settimane, con irritazione minima nei risultati preliminari dello studio di fase 1b/2a

Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), azienda biotecnologica basata sull'IA, di fase clinica, incentrata sulla produzione di farmaci per il ringiovanimento cellulare selettivo, mirati alle cellule senescenti, oggi ha annunciato i risultati preliminari da uno studio di fase 1b/2a di RLS-1496 nei pazienti con cheratosi attiniche (AK), una patologia comune legata all'età, che produce lesioni precancerose della pelle, più comunemente osservate in soggetti di età superiore ai 65 anni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per gli investitori:
Rubedo - Direttore aziendale - Ali Siam
alisiam@rubedolife.com
781-974-9559

Contatto per i media:
Peter Collins
p.collins@togorun.com
908-499-1200



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...