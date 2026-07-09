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Rigaku inaugura il “Rigaku Solutions Center Osaka” per rafforzare le capacità globali nei servizi di metrologia dei semiconduttori

Rigaku Corporation, un partner globale di soluzioni per i sistemi analitici ai raggi X e azienda del gruppo Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kawakami; “Rigaku”), ha inaugurato il Rigaku Solutions Center Osaka (RSC-Osaka) presso il suo stabilimento di Osaka. Il nuovo stabilimento centralizza ed amplia la formazione pratica per gli ingegneri di assistenza sul campo che forniscono supporto per i sistemi di metrologia di semiconduttori, rafforzando le capacità di assistenza globali di Rigaku.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260708900773/it/

Photo: Hands-on training using the TXRF-V310 at RSC-Osaka

Photo: Hands-on training using the TXRF-V310 at RSC-Osaka

Mentre i processi di produzione di semiconduttori continuano ad avanzare verso geometrie sempre migliori, un numero crescente di strati e strutture tridimensionali sempre più complesse, i sistemi di metrologia dei semiconduttori richiedono una precisione e una stabilità operativa sempre maggiori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa:
Sawa Himeno
Responsabile dell'ufficio comunicazioni, Rigaku Holdings Corporation
prad@rigaku.co.jp



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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