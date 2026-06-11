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RevBits e Ethos Lab di Stony Brook University stringono una partnership collaborativa per promuovere il campo dell'educazione e dell'applicazione della cybersicurezza

L'Ethos Lab di Stony Brook University (SBU), nel College of Engineering and Applied Sciences Department of Computer Science , ha recentemente annunciato una partnership collaborativa con RevBits, LLC. Attraverso la collaborazione, Ethos Lab di SBU utilizzerà la suite di soluzioni RevBits per costruire laboratori di scienza informatica e un curriculum incentrato sulla cybersicurezza, per consolidare le lezioni svolte in classe.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Neal Hesterberg
Vicepresidente di sviluppo aziendale
neal.hesterberg@revbits.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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