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Quaise Energy raccoglie 134 milioni di dollari nella prima chiusura del round di serie ‘B’ per realizzare la prima centrale geotermica supercalda al mondo

Quaise Energy, una delle principali imprese nello sviluppo di impianti di energia geotermica supercalda su scala industriale, oggi ha annunciato la prima chiusura del suo finanziamento di serie ‘B’ , raccogliendo 134 milioni di dollari; è previsto a breve l’accordo definitivo per ulteriori capitali azionario e di debito.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260707169461/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Diane Hughes
Vicepresidente marketing e comunicazioni presso Quaise Energy
press@quaise.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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