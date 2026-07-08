Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

QpiAI rende open source il proprio SDK quantistico per accelerare lo sviluppo globale di software quantistico

QpiAI, una società di calcolo quantistico full-stack leader a livello globale, ha pubblicato oggi il suo SDK quantistico QpiAI come software open-source. Ora disponibile su https://github.com/qpiai/quantum-sdk , QpiAI Quantum SDK offre a sviluppatori, ricercatori e startup un toolkit accessibile e pronto per gli sviluppatori per creare e gestire algoritmi quantistici e connettere i loro flussi di lavoro di sviluppo quantistico direttamente ai computer quantistici a 8-qubit e 25-qubit di QpiAI tramite QpiAI-QCloud ( https://qcloud.qpiai.tech/ ).

Questa versione è stata progettata per ampliare l'accesso allo sviluppo di software quantistici per sviluppatori, ricercatori, università, startup e team di innovazione aziendale in tutto il mondo. Rendendo open-source il SDK, QpiAI offre alla comunità quantistica globale una base pratica per sviluppare soluzioni quantistiche specifiche per il settore negli ambiti di finanza, logistica, materiali, chimica, sicurezza, IA ottimizzazione e calcolo scientifico avanzato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
E-mail: media@qpiai.tech
Sito web: www.qpiai.tech



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...