Pure Energie sceglie Kraken per gestire l'energia eolica, solare e accumulata

Pure Energie, società olandese di energia pulita, ha scelto Kraken, il sistema operativo basato sull'AI che trasforma i servizi pubblici globali, per gestire e ottimizzare il suo portafoglio di domanda del consumatore, di energia eolica, solare e accumulata in batterie nei Paesi Bassi.

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