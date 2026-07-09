PubNub presenta Blocks.ai: il piano di controllo e il livello di rete per gli agenti AI

PubNub presenta oggi Blocks.ai, una rete globale per connettere e controllare gli agenti in tutte le strutture, i fornitori e le API agentiche. Blocks.ai consente agli sviluppatori di raggiungere i propri agenti AI indipendentemente da dove sono ospitati. Blocks Network supporta tutti i casi d'uso degli agenti AI senza aprire porte in arrivo, impostare tunnel, cambiare DNS o modificare regole di firewall. Da oltre dieci anni, PubNub è l'infrastruttura e la piattaforma per la connettività in tempo reale a supporto di miliardi di dispositivi. Oggi, PubNub offre Blocks Network, che connette l'Internet degli Agenti.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260708688058/it/
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260708688058/it/
Contatto per i media
Kayley Smith
Direttore, Marketing e Pubbliche relazioni
kayley.smith@pubnub.com
+1 737-328-9825
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire