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Powens lancia Connector Agentic Factory, un sistema IA per sviluppare e correggere i connettori Open Finance

Powens, un fornitore leader europeo di infrastrutture di Open Finance, ha annunciato oggi il lancio di Connector Agentic Factory, un sistema IA interno in grado di sviluppare nuovi connettori Open Finance e di riparare quelli esistenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Gwendoline SAVOY - CMO
gwendoline.savoy@powens.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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