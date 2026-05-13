Owkin svilupperà agenti IA come parte di un accordo di licenza pluriennale per K Pro con AstraZeneca

Owkin, l'azienda IA agenziale all'avanguardia nella superintelligence artificiale biologica per rivoluzionare la ricerca e lo sviluppo di farmaci, ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo con AstraZeneca per sviluppare agenti biofarmaceutici come parte dell'accordo di licenza triennale dello scienziato IA di Owkin, K Pro, per il processo decisionale in ambito biofarmaceutico.

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