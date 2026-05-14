Oral‑B ha annunciato oggi The Big Rethink 2026 , l’evoluzione successiva del suo programma principale di inclusione per l’igiene orale, sviluppato in collaborazione con la International Association for Disability and Oral Health (iADH) . La nuova fase introduce Project Steady, uno dei più vasti studi basato su dati reali in Europa, che esplora le esperienze di igiene orale tra le persone con disabilità , i loro caregiver e i professionisti del settore odontoiatrico. Il programma ambisce a ridurre le barriere quotidiane per l’igiene orale tramite design inclusivo, ricerca basata su dati scientifici e formazione professionale.

Oral‑B annuncia The Big Rethink 2026 e il lancio di uno dei più vasti studi sulla salute orale dedicati alle persone con disabilità

La salute orale per una salute completa

Sin dal suo lancio nel 2022, The Big Rethink si è basato su una precisa convinzione: la salute orale è fondamentale per il benessere di tutto il corpo, la fiducia in se stessi e la qualità della vita. Per le persone con disabilità, gli ostacoli all’igiene orale possono avere un impatto più importante sul piano sanitario e sociale, pertanto l’inclusione diventa una componente essenziale per il miglioramento dei risultati dell’igiene orale.

La bocca è il punto d’ingresso al corpo e pertanto è lo specchio della salute complessiva di una persona. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le malattie del cavo orale interessano quasi 3,5 miliardi di persone,1 e la missione di Oral-B è quella di rendere visibile la connessione invisibile tra salute orale e salute integrale e offrire alle persone la possibilità di prendersi cura della loro salute.

Una sfida in aumento e diseguale

Da una nuova ricerca dello Oral-B European Disability Study 2025 emerge che il 41% della popolazione europea dichiara di convivere con una disabilità , il che rappresenta un aumento di quattro punti percentuali rispetto al ciclo precedente2 , dovuto a una più ampia gamma di patologie visibili e invisibili. Sulla base di un sondaggio condotto in un gruppo di oltre 9.000 adulti in nove mercati europei3 , i risultati evidenziano una notevole disparità nelle esperienze quotidiane relative all’igiene orale.

Il 52% delle persone con disabilità fisiche e il 63% delle persone con disabilità cognitive indicano di riscontrare difficoltà nell’igiene orale, rispetto al 33% delle persone non disabili . Questi divari evidenziano l’esigenza di sistemi, servizi e strumenti per la salute orale per rispecchiare meglio le realtà delle condizioni della vita quotidiana4.

Project Steady: uno dei più vasti studi in Europa sulla salute orale basato su dati reali

Al centro di The Big Rethink 2026 si trova uno studio della durata di sei mesi condotto in diversi Paesi, volto a raccogliere testimonianze concrete da parte di persone con disabilità, dei loro caregiver e dei professionisti del settore odontoiatrico in tutta Europa. Lo studio noto come Project Steady rappresenta la prossima fase di The Big Rethink, concentrato sulla comprensione di esperienze vissute e sull’identificazione di modi pratici per rimuovere le barriere quotidiane per l’igiene orale. Lo studio condotto in tutta Europa si basa sui risultati emersi da una precedente fase pilota condotta da professionisti del settore odontoiatrico, che ha evidenziato come le difficoltà di utilizzo nella vita quotidiana possano compromettere le routine di igiene orale.

Nel caso di studio pilota condotto tra febbraio e marzo 2025 su pazienti con difficoltà motorie, realizzato in collaborazione con la dott.ssa Ana Molina, il 90% dei partecipanti ha ridotto le aree con un elevato accumulo di placca dopo un mese di utilizzo dell’accessorio con Oral-B iO2 , mentre il 40% ha registrato anche una migliore salute delle gengive 5.

Il feedback dei consumatori ha messo in evidenza i vantaggi pratici nella vita quotidiana, con alcuni commenti dei consumatori come:

“Più facile da impugnare e controllare per le persone con ridotta abilità manuale.”

“Un’esperienza di igiene orale più confortevole.”

“Aiuta a pulire una maggiore superficie dentaria e a raggiungere aree difficili.”

Dall’idea all’azione

Come parte di uno studio più ampio, i partecipanti utilizzeranno lo spazzolino elettrico iO2 di Oral-B assieme a un nuovo accessorio adattivo , progettato per affrontare due sfide pratiche diffuse per la pulizia dei denti:

Controllo ed ergonomia : presa, maneggevolezza e accessibilità dei pulsanti migliorate

Stabilità e applicazione del dentifricio : aiuta a evitare che il tubetto sfugga e facilita l’uso del dentifricio

I risultati previsti sono i seguenti:

Un’esperienza di pulizia dei denti più accessibile, con la riduzione delle barriere per l’usabilità quotidiana

Migliori risultati della salute orale, supportati da dati reali sulle prestazioni dei prodotti

Soluzioni definite direttamente da esperienze vissute, fornite tramite il feedback dei partecipanti durante tutto lo studio

Oral-B Disability Champion Programme

Oral-B di recente ha lanciato un test per 200 Disability Champions in tutta Europa per testare l’accessorio adattivo con i rispettivi pazienti

Oral-B ha lanciato il Disability Champions Award Programme come parte della sua continua missione di rendere l’igiene orale accessibile a tutti. In collaborazione con l’iADH, il programma intende rendere l’esperienza presso gli studi dentistici in tutta Europa più inclusiva e positiva per le persone con disabilità e per il loro caregiver.

Un’impegno sul lungo termine per l’inclusione

The Big Rethink 2026 va a integrare le iniziative in corso di Oral‑B:

Il programma Disability Champions, che sostiene più studi dentistici che promuovono l’inclusione delle persone con disabilità,

Il programma di formazione co-creato con iADH, sviluppato per aiutare i professionisti in ambito odontoiatrico a fornire una migliore assistenza ai pazienti con disabilità.

Grazie a un’associazione della ricerca su larga scala con un design inclusivo e la formazione dei professionisti del settore, The Big Rethink 2026 fa un passo decisivo verso la gestione delle barriere per l’igiene orale e una migliore assistenza della salute integrale di un numero maggiore di persone.

Paolo Grue, Vicepresidente senior, Oral Care Europe, Procter & Gamble , ha affermato: “Siamo estremamente orgogliosi di proseguire e sviluppare The Big Rethink. Dal suo lancio, ha dimostrato che la salute orale non costituisce un aspetto isolato, ma è una parte fondamentale della salute complessiva, della fiducia in sé e della qualità di vita. Con Project Steady stiamo sviluppando tale impegno con il lancio di una delle nostre iniziative di ricerca più ambiziose fino a oggi, offrendo un ascolto diretto alle persone con disabilità e traducendo dati provenienti dal mondo reale in soluzioni pratiche e inclusive. In questo modo creiamo uno sviluppo reale e duraturo. Sotto la guida dell’inclusione, si promuove una migliore salute orale e una migliore salute complessiva."

Il Prof. Pedro Diz Dios, Presidente, International Association for Disability and Oral Health (iADH) ha dichiarato: “Il collegamento tra salute orale e salute complessiva è un dato di fatto, tuttavia molte persone con disabilità si trovano ancora oggi ad affrontare quotidianamente ostacoli all’igiene orale di base. Una ricerca su questa scala, che si basa sull’esperienza di ogni giorno, è fondamentale se dovremo sviluppare soluzioni basate su dati scientifici in grado di migliorare realmente i risultati legati alla salute orale e promuovere l’uguaglianza sanitaria.”

Regina Rubio Odgers, Scienziata senior– Oral Care R&D, Oral‑B , ha affermato: “Ciò che è emerso in modo coerente durante le prime fasi di The Big Rethink è che le piccole sfide quotidiane legate al design possono avere un impatto importante sulla capacità delle persone di mantenere le proprie routine di igiene orale. Questo studio ci consente di tradurre tali informazioni in test nel mondo reale, garantendo che le soluzioni vengano plasmate sulla base di esperienze reali e progettate per funzionare in contesti quotidiani.”

La Dott.ssa Ana Molina, Professionista odontoiatrica e responsabile clinica, Studio pilota di Oral‑B , ha affermato: “La realizzazione dello studio pilota ci ha dimostrato come ostacoli piccoli e concreti possano mettere rapidamente a repentaglio le routine di igiene orale quotidiana. Grazie al test di soluzioni in condizioni reali con pazienti e caregiver, siamo stati in grado di generare informazioni utili direttamente sia per la pratica clinica che per lo sviluppo di prodotti. La fase successiva consentirà l’ampliamento e il rafforzamento di tali nozioni acquisite.”

Informazioni su Oral-B

Oral-B® è stata fondata nel 1950 da un paradontologo californiano, che ha inventato uno spazzolino innovativo per aiutare i suoi pazienti ad avere denti e gengive più sani anche a casa. Oral-B® rimane fedele alla propria missione ed è oggi il leader mondiale nel settore degli spazzolini con un valore di oltre 5 miliardi di dollari. Parte di Procter & Gamble Company, il marchio produce spazzolini elettrici e dentifrice per adulti e bambini, idropulsori orali e prodotti per la pulizia interdentale.

Informazioni sull’International Association for Disability and Oral Health (iADH)

La iADH è un’organizzazione globale con oltre 8.000 membri provenienti da tutti i settori sanitari e dell’assistenza sociale che si interessano di disabilità e salute orale e che lavorano per condividere le proprie conoscenze scientifiche, abilità cliniche ed esperienze collettive per ridurre le barriere nell’ambito dell’igiene orale e migliorare I risultati della salute orale per le persone con disabilità.

1 Oral Health https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health (ultimo accesso aprile 2021)

2 Base 2025 n=9085; con dati ottenuti dallo studio sulla disabilità in Europa di Oral-B 2025; i dati in aumento e in ribasso rispetto al ciclo precedente sono evidenziati – si tratta di confronti rispetto ai dati raccolti tra il 2021 e il 2023

3 Base 2025 n=9085; con dati ottenuti dallo studio sulla disabilità in Europa di Oral-B 2025; i dati in aumento e in ribasso rispetto al ciclo precedente sono evidenziati – si tratta di confronti rispetto ai dati raccolti tra il 2021 e il 2023

4 Base 2025 n=9085; con dati ottenuti dallo studio sulla disabilità in Europa di Oral-B 2025; i dati in aumento e in ribasso rispetto al ciclo precedente sono evidenziati – si tratta di confronti rispetto ai dati raccolti tra il 2021 e il 2023

5 Report sul caso di studio pilota di Oral-B

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Dominique Kooner

dominique.kooner@pgone.co.uk , 07940034200





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