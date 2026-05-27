OpenRouter raccoglie 113 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie B guidato da CapitalG, mentre il volume settimanale esplode a 25 trilioni di token

OpenRouter, l'aggregatore di modelli di intelligenza artificiale, oggi ha annunciato un round di finanziamento di serie B da 113 milioni di dollari, condotto da CapitalG, il fondo di crescita indipendente di Alphabet, con la partecipazione di investitori tra cui NVentures (la divisione di capitale di rischio di NVIDIA), ServiceNow Ventures, MongoDB Ventures, Snowflake Ventures e Databricks Ventures, assieme a investitori esistenti, tra cui Andreessen Horowitz e Menlo Ventures.

Il volume di OpenRouter è salito a 25 trilioni di token a settimana (100 trilioni di token al mese), cifra che rappresenta un aumento quintuplicato rispetto ai 5 trilioni di token elaborati a settimana solo sei mesi fa.

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