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OM Pharma, ad EAACI 2026, presenta lo studio RWE (Real-World Evidence) multicentrico più esteso su Broncho‑Vaxom® (OM‑85) nella prevenzione delle RTI

OM Pharma presenterà i risultati preliminari dello studio REACH al congresso della European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti con i media:

Sara Webber
Comunicazioni aziendali di OM Pharma
Media@ompharma.com I +41 79 511 23 30



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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