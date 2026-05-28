NUBURU firma uno SPA con Tekne e avvia la procedura di Golden Power per un'acquisizione di maggioranza

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), azienda di nuova generazione attiva nel settore della difesa e della sicurezza dotata di una piattaforma a doppio scopo di difesa e sicurezza focalizzata su effetti non cinetici, tecnologie a energia diretta, guerra elettronica e programmi di mobilità della difesa, sistemi militari orchestrati via software e produzione all'avanguardia, oggi ha annunciato che, il 26 maggio 2026, NUBURU, NUBURU Defense LLC, Tekne S.p.A. (“Tekne”) e gli azionisti storici di Tekne hanno firmato un Accordo di acquisizione di partecipazioni azionarie e di investimento (“SPA”) definitivo e vincolante, che formalizza l'acquisizione pianificata di NUBURU di una partecipazione di maggioranza del 70% in Tekne, previa autorizzazione nell'ambito della procedura di Golden Power prevista dallo Stato italiano.

La firma dello SPA rappresenta una tappa importante nella trasformazione strategica di NUBURU in una piattaforma integrata di difesa e sicurezza al servizio di moderne infrastrutture critiche di difesa e sicurezza e dei mercati della resilienza digitale. I termini dello SPA prevedono il raggiungimento da parte di NUBURU Defense di una partecipazione pari al 70% in Tekne attraverso l'aumento di capitale, la conversione di finanziamento esistente degli azionisti e l'acquisto di ulteriori titoli dagli azionisti storici di Tekne, previo completamento della procedura di Golden Power dello Stato italiano e delle altre fasi della transazione previste dallo SPA. Lo SPA include inoltre una componente di earn-out basata sui ricavi, erogabile agli azionisti storici di Tekne, come riassunto di seguito.

NUBURU ha già versato a Tekne circa 16,692 milioni di euro di finanziamento soci, che comprende 13 milioni di euro erogati nel gennaio 2026 e altri 3,692 milioni di euro versati nel marzo 2026. Secondo i termini dell'accordo SPA, durante la procedura di Golden Power, NUBURU Defense si è inoltre impegnata a versare un ulteriore apporto finanziario pari a 1,0 milione di euro entro due giorni lavorativi successivi alla firma dell'accordo e a erogare ulteriori finanziamenti provvisori, soggetti ad accordi di pianificazione finanziaria, a supporto della continuità operativa, del percorso di esecuzione e crescita industriale di Tekne.

NUBURU sta preparando la notifica di Golden Power e ne prevede l'inoltro allo Stato italiano entro 10 giorni dalla firma del 26 maggio 2026. NUBURU e Tekne hanno condotto ampie discussioni costruttive con i rappresentanti del Governo italiano prima dell'inoltro della domanda di autorizzazione, finalizzate ad anticipare considerazioni di interesse nazionale, allineando i piani industriali con le priorità strategiche italiane e riducendo il rischio di esecuzione normativa, mentre l'autorizzazione rimane soggetta all'analisi da parte del Governo italiano.

Sulla base delle attività di Tekne, preparate secondo i principi contabili nazionali vigenti in Italia, Tekne prevede ricavi complessivi per il periodo 2026-2030 pari a circa 655 milioni di dollari, compreso un aumento da circa 58 milioni di dollari nel 2026 a circa 231 milioni di dollari nel 2030; secondo la partecipazione prevista del 70% di NUBURU, questo equivarrebbe a circa 459 milioni di dollari sulla base proporzionale della partecipazione economica, previa chiusura, autorizzazione Golden Power e raggiungimento del piano da parte di Tekne.

Lo SPA firmato implica il percorso vincolante verso il controllo di maggioranza di Tekne

Lo SPA firmato implica un percorso strutturato per l'acquisizione da parte di NUBURU della quota di maggioranza e controllo di Tekne sulla base di una valutazione pre-money fissa pari a 52 milioni di euro e una struttura dell'operazione che prevede:

la conversione dei circa 17,692 milioni di euro di finanziamento soci in capitale azionario, che comprende il finanziamento esistente di 16,692 milioni di euro e il versamento anticipato di 1,0 milione di euro previsto dallo SPA;

un contributo massimo di liquidità pari a 12,0 milioni di euro, parte di un aumento di capitale di 29,692 milioni di euro, finalizzato a supportare l'espansione industriale, la continuità operativa e la crescita della piattaforma a lungo termine;

un acquisto di ulteriori azioni per 5,2 milioni di euro dagli azionisti storici di Tekne; e

un earn-out basato sui ricavi erogabile agli azionisti storici di Tekne pari al 5% dei ricavi annuali di Tekne, determinato secondo i principi contabili statunitensi (US GAAP), generato dagli esercizi fiscali dal 2027 al 2036, con un limite massimo di 29,692 milioni di euro.

Nell'insieme, lo SPA prevede un importo potenziale aggregato dell'operazione e impegni di investimento pari a un massimo di circa 64,6 milioni di euro. Ulteriori dettagli dello SPA, compresi i termini e le condizioni complete dell'earn-out, le dinamiche di chiusura e altri termini dell'operazione, dovrebbero essere descritti nel Report attuale di NUBURU sul Modulo 8-K che verrà depositato presso la SEC.

Al completamento dell'operazione, NUBURU dovrebbe detenere il 70% di Tekne, il che consentirà la partecipazione di maggioranza nella società e la sua potenziale integrazione nella piattaforma Defense & Security in costante espansione di NUBURU.

La procedura di Golden Power portata avanti attraverso il coinvolgimento dello Stato prima della presentazione della domanda

L'operazione rimane soggetta all'autorizzazione ai sensi del regime italiano del Golden Power per gli asset strategici per la difesa e di interesse nazionale. A seguito della firma dello SPA, NUBURU sta preparando il fascicolo di notifica e il relativo piano industriale da inoltrare entro 10 giorni dalla firma dello SPA, avvenuta il 26 maggio 2026.

L'inoltro deve essere supportato da un piano completo di sviluppo industriale e strategico incentrato su:

la conservazione e l'ampliamento della presenza industriale italiana di Tekne;

la tutela delle tecnologie strategiche per la difesa e la proprietà intellettuale;

il sostegno alla crescita dell'impiego e allo sviluppo delle capacità tecniche in Italia;

il sostegno al piano aziendale di Tekne per il periodo 2026-2030, che prevede ricavi complessivi di circa 655 milioni di dollari nel suddetto periodo (secondo i principi contabili italiani), corrispondenti a circa 459 milioni di dollari su una base di partecipazione economica proporzionale del 70%;

il rafforzamento del ruolo di Tekne nella NATO e negli ecosistemi di difesa alleati; e

l'ampliamento delle capacità integrate nelle tecnologie dei sistemi di mobilità, di guerra elettronica, dei sistemi anti-drone e di difesa non cinetiche.

Tekne dovrebbe diventare una risorsa fondamentale nella piattaforma di difesa di NUBURU

Dopo il completamento, NUBURU prevede che Tekne serva da piattaforma fondamentale industriale e di guerra elettronica nell'ambito della strategia integrata dual use Defense & Strategy della Società nei mercati allineati alla NATO.

La piattaforma unita dovrebbe integrare:

capacità di guerra elettronica e CEMA (Cyber and ElectroMagnetic Activities);

tecnologie anti-UAS e anti-drone;

mobilità tattica e sistemi di veicoli militari specializzati;

tecnologie di difesa a energia diretta e non cinetiche; e

capacità di resilienza operativa e coordinamento di software basate sull'IA.

La scala della piattaforma dovrebbe accelerare l'espansione dei ricavi e la crescita industriale

Secondo il business plan di Tekne, preparato secondo i principi contabili italiani, Tekne prevede ricavi complessivi per il periodo 2026-2030 pari a circa 655 milioni di dollari, compreso un aumento da circa 58 milioni di dollari nel 2026 a circa 231 milioni di dollari nel 2030. Secondo la quota prevista del 70% di NUBURU, questo rappresenterebbe circa 459 milioni di dollari sulla base della partecipazione economica proporzionale, previa chiusura, autorizzazione Golden Power e raggiungimento del piano da parte di Tekne.

L'operazione dovrebbe accelerare la trasformazione di NUBURU in una piattaforma operativa integrata di difesa e sicurezza su larga scala con esposizione potenziata e in espansione e accesso ai mercati della difesa e della sicurezza in forte crescita.

I fattori di crescita più importanti previsti comprendono:

espansione della mobilità militare e programmi di veicoli speciali;

espansione dei sistemi di guerra elettronica e CEMA;

sviluppo di applicazioni di difesa non cinetica che utilizzano le tecnologie a energia diretta di NUBURU;

opportunità di espansione nella NATO e nei mercati alleati; e

integrazione con il più ampio ecosistema di difesa di NUBURU, tra cui Lyocon, Orbit e la joint venture Maddox Defense.

Commento dell'Amministrazione

Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU , ha commentato:

“La firma dello SPA definitivo è una tappa storica per NUBURU. Ora abbiamo un accordo vincolante che indica il percorso verso il controllo maggioritario di Tekne, con un chiaro obiettivo di partecipazione al 70%, un capitale significativo già impegnato e una procedura stabilita di Golden Power. L'operazione dovrebbe accelerare la trasformazione di NUBURU in una piattaforma operativa integrata di difesa e sicurezza su larga scala e ampliare l'esposizione e l'accesso a mercati in forte crescita nel settore della difesa e della sicurezza”.

Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU e CEO di NUBURU Defense LLC , ha aggiunto:

“Tekne offre a NUBURU una base industriale altamente strategica che spazia dalla mobilità della difesa, alla guerra elettronica, all'integrazione dei sistemi mission-critical. Sulla base del business plan di Tekne, l'azienda prevede ricavi complessivi per il periodo 2026-2030 pari a circa 655 milioni di dollari, che rappresentano circa 459 milioni di dollari sulla base della partecipazione economica proporzionale del 70%”.

Informazioni su Nuburu, Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è l'azienda piattaforma integrata dual use per la difesa e la sicurezza di nuova generazione. NUBURU offre protezione coordinata da software e abilitata da hardware all'avanguardia e implementabile per la difesa e la sicurezza moderne, le infrastrutture critiche e i mercati della resilienza digitale. NUBURU opera come piattaforma integrata di capacità modulari, ciascuna in grado di fornire valore operativo ed economico indipendente, trasformandosi collettivamente in una capacità completa di difesa e sicurezza, che comprende:

sistemi proprietari di effetti a energia diretta e non cinetici e prodotti (dazzler laser per neutralizzazione dei sensori, laser soft-kill e neutralizzazione non cinetica, sistemi anti-droni (aerei, terrestri, marini, sottomarini) e sistemi anti-FPV e capacità future hard-kill a energia diretta);

guerra elettronica (comprese attività di attacco e protezione a livello informatico ed elettromagnetico (CEMA), jamming, operazioni di spectrum dominance) e programmi di mobilità della difesa;

software di analisi e orchestrazione assistito dall'intelligenza artificiale per la resilienza operativa, finalizzato al comando e controllo unificato, e soluzioni Software-as-a-Service; e

produzione avanzata e servizi mobili di produzione e assistenza sul campo.

NUBURU punta alla commercializzazione dei propri prodotti e sistemi di punta e alla creazione di valore significativo per gli azionisti e gli stakeholder in generale. NUBURU intende raggiungere questo obiettivo continuando a rafforzare ulteriormente la propria attività e trasformando il proprio portafoglio di opportunità in crescita in ordini contrattuali, in una crescita sostenuta dei ricavi e in un'espansione nel corso del 2026 e nel lungo termine.

Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito web www.nuburu.net e seguire l'azienda su X https://x.com/nuburulasers .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia della piattaforma Defense & Security di NUBURU.

Per maggiori informazioni sulle nostre acquisizioni e Joint Venture:

Orbit: www.orbitopenplatform.com – A seguito dell'acquisizione, nel gennaio 2026, di una quota pari a circa il 22% in Orbit, NUBURU detiene ora il controllo di Orbit e del suo consiglio di amministrazione, con l'obiettivo di acquisire il 100% di Orbit entro e non oltre il 31 dicembre 2026.



Orbit offre una piattaforma software incentrata su resilienza operativa, analisi dei rischi, integrazione dei dati e supporto decisionale, consentendo il coordinamento, il monitoraggio e la governance di sistemi e risorse complessi. Orbit garantisce la continuità operativa e il controllo in contesti a duplice uso quali aziende, difesa, pubblica amministrazione e infrastrutture critiche. All'interno della piattaforma di difesa e sicurezza NUBURU, Orbit funge da livello centrale di intelligence e comando a supporto della fusione dei sensori, della consapevolezza situazionale, dell'orchestrazione del flusso di lavoro e della verificabilità sia per i componenti cinetici che non cinetici, collegando i sistemi digitali con le operazioni fisiche.



Tekne S.p.A.: TEKNE S.p.A. | SPECIAL VEHICLES & ELECTRONICS - Tekne vanta una solida base di clienti a livello mondiale, tra cui importanti organizzazioni nazionali quali ministeri, dipartimenti e agenzie governative e altri enti del settore pubblico, a conferma del ruolo fondamentale di Tekne e della sua credibilità e reputazione di prim’ordine nel settore della difesa internazionale. Da quando ha ottenuto l’accreditamento NATO nel 2017, Tekne è fornitore dei paesi membri della NATO.



Maddox Defense Incorporated Joint Venture – NUBURU, attraverso Nuburu Defense, ha firmato un accordo di JV con Maddox Defense Incorporated nel marzo 2026. Maddox è un'azienda statunitense operante nel settore della difesa, specializzata in capacità produttive avanzate a supporto di sistemi senza pilota, componenti mission-critical e iniziative di modernizzazione della difesa, che serve il mercato della difesa statunitense e quelli degli alleati.



La JV, con la partecipazione maggioritaria e il controllo strategico di Nuburu Defense, è finalizzata a sviluppare e commercializzare un sistema modulare, containerizzato, di produzione additiva mobile (MAMC) progettato per produrre componenti di droni, parti strutturali mission-critical, pod e relativi sistemi di difesa.

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali. Home Page - Lyocon .

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata e ampliata di NUBURU, posizionando simultaneamente la tecnologia per le applicazioni a doppio uso industriali e della difesa. Lyocon ha ampliato e potenziato le capacità interne di progettazione, assemblaggio, test e dimostrazione per i sistemi basati su laser e a energia diretta di NUBURU applicabili a casi di difesa e sicurezza civile.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995, della sezione 27A del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e della sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non siano dichiarazioni a carattere storico contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni a carattere previsionale, identificabili da termini quali "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "intendere", "sarà", "stimare", "anticipare", "credere", "prevedere", "pianificare", "cercare", "obiettivi", "progetti", "forse", "intenzione", "continuare", "previsione" o le rispettive forme negative e varianti. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa comprendono, non in via limitativa, dichiarazioni relative alla proposta operazione Tekne; i tempi previsti, la preparazione, la presentazione e l’esito della notifica relativa a Golden Power; la struttura proprietaria prevista, il controllo, il potenziale consolidamento e il trattamento contabile di Tekne; i termini economici previsti dell’operazione, l’impiego di capitale, i termini dell’earn-out e la tempistica; il piano aziendale di Tekne, il valore previsto della produzione (che include i ricavi) per il periodo 2026-2030 e le relative ipotesi contabili, l'esposizione economica stimata di NUBURU, pari al 70% pro rata, a tali importi previsti, l'EBITDA, il portafoglio ordini, i nuovi ordini, la domanda dei clienti, l'aumento della produzione, il fabbisogno di capitale circolante e i fattori di crescita; il piano industriale previsto, l'integrazione, i benefici strategici e l'espansione della piattaforma Difesa e Sicurezza di NUBURU; e la prevista presentazione di una Relazione Corrente sul Modulo 8-K che descriva ulteriori termini dell'SPA. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente, inclusi ma non limitati a: (1) la capacità di preparare e presentare la notifica Golden Power entro i tempi previsti e di ottenere l'autorizzazione Golden Power a condizioni accettabili o in assoluto; (2) la possibilità che la revisione da parte di Golden Power possa subire ritardi, essere soggetta a condizioni o non essere approvata; (3) la capacità di soddisfare le altre condizioni per la chiusura e di completare la transazione proposta con Tekne secondo i termini o i tempi previsti; (4) la capacità di integrare Tekne, realizzare i benefici previsti e consolidare le operazioni e i risultati finanziari come previsto; (5) il rischio che il piano aziendale di Tekne, il valore previsto della produzione (che include i ricavi), comprese le ipotesi contabili e le potenziali rettifiche qualora presentati o riconciliati secondo i principi contabili statunitensi (US GAAP), l’EBITDA previsto, la domanda dei clienti, il portafoglio ordini, l’acquisizione di nuovi ordini, le ipotesi relative al capitale circolante e i fattori di crescita possano non concretizzarsi o differire in modo sostanziale dai risultati effettivi; (6) il rischio che le ipotesi relative al consolidamento, al trattamento contabile e all'esposizione proporzionale di NUBURU possano differire dal trattamento contabile finale o dai risultati effettivi; (7) la capacità di mantenere la continuità operativa, il supporto dei fornitori, i contratti con i clienti e gli accordi di finanziamento presso Tekne; (8) la capacità di soddisfare gli standard di quotazione applicabili; (9) l'impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a seguito di pignoramento; (10) il mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo del business e alle strategie di acquisizione; (11) l'incapacità di accedere a capitale sufficiente; (12) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (13) condizioni economiche, commerciali, competitive, geopolitiche o dei mercati finanziari avverse; e (14) altri rischi descritti in dettaglio nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi i più recenti Modulo 10-K e Modulo 10-Q. Tali documenti affrontano ulteriori rischi che potrebbero generare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quanto contemplato in tali dichiarazioni a carattere previsionale. Si avvisano i lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni, che hanno valore alla sola data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali dichiarazioni, a eccezione di quanto imposto dalla legge.

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