NTT, DOCOMO e NTT DATA parteciperanno a MWC Barcelona 2026
Il gruppo NTT, che include NTT, Inc., NTT DOCOMO, INC., e NTT DATA Group Corporation, oggi hanno reso noto che esporranno congiuntamente le proprie soluzioni a MWC Barcelona 2026, il maggior evento mondiale dedicato alla connettività in programma dal 2 al 5 marzo 2026 a Barcellona, in Spagna. In occasione di quest'appuntamento, il gruppo NTT punterà i riflettori sulle proprie capacità tecnologiche e promuoverà maggiori connessioni con le principali aziende globali. Nel quadro del 'concetto unificato' lanciato a seguito del rinnovo della corporate identity (CI) avvenuto il 1° luglio 2025, il gruppo NTT punta a rafforzare la presenza e l'attività del proprio marchio globale a livello internazionale.
The NTT Group Booth at MWC Barcelona 2026
