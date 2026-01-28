Giornale di Brescia
NTT, DOCOMO e NTT DATA parteciperanno a MWC Barcelona 2026

Il gruppo NTT, che include NTT, Inc., NTT DOCOMO, INC., e NTT DATA Group Corporation, oggi hanno reso noto che esporranno congiuntamente le proprie soluzioni a MWC Barcelona 2026, il maggior evento mondiale dedicato alla connettività in programma dal 2 al 5 marzo 2026 a Barcellona, in Spagna. In occasione di quest'appuntamento, il gruppo NTT punterà i riflettori sulle proprie capacità tecnologiche e promuoverà maggiori connessioni con le principali aziende globali. Nel quadro del 'concetto unificato' lanciato a seguito del rinnovo della corporate identity (CI) avvenuto il 1° luglio 2025, il gruppo NTT punta a rafforzare la presenza e l'attività del proprio marchio globale a livello internazionale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260127683039/it/

The NTT Group Booth at MWC Barcelona 2026

The NTT Group Booth at MWC Barcelona 2026

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

