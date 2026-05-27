NIQ lancia Survey Groups per connettere il sentiment dei consumatori con il comportamento di acquisto reale

NIQ (NYSE: NIQ), leader globale nell'ambito dell'intelligence dei consumatori, ha annunciato oggi il lancio di Survey Groups in NIQ Discover, una nuova capacità che consente ai marchi e ai retailer di comprendere non solo cosa sta cambiando nel mercato, ma anche il motivo.

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