NIQ lancia Survey Groups per connettere il sentiment dei consumatori con il comportamento di acquisto reale

NIQ (NYSE: NIQ), leader globale nell'ambito dell'intelligence dei consumatori, ha annunciato oggi il lancio di Survey Groups in NIQ Discover, una nuova capacità che consente ai marchi e ai retailer di comprendere non solo cosa sta cambiando nel mercato, ma anche il motivo.
Subito disponibile con NIQ Discover, Survey Groups consolida NIQ Panel Surveys collegando informazioni attitudinali a comportamenti di acquisto in contesti reali dai panel di consumatori di NIQ, aiutando i clienti a scoprire i motivi alla base dei cambiamenti delle prestazioni, identificare i divari di opportunità e agire con maggiore fiducia in un panorama del mercato sempre più complesso.
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