Newmont annuncia nomine chiave nel gruppo dirigente per la prossima fase di crescita

Newmont Corporation (NYSE: NEM, ASX: NEM, PNGX: NEM) (“Newmont”) oggi ha annunciato alcune nomine nel gruppo dirigente – guidato dalla Presidente e Amministratrice delegata Natascha Viljoen – che ne delineano ulteriormente la composizione guardando al futuro e rispecchiano le vaste competenze presenti nell’azienda. Con entrata in vigore il 1° luglio 2026, Brian Tabolt è stato nominato Direttore finanziario, Mark Rodgers ha assunto la carica di Direttore operativo e David Thornton è stato nominato Direttore tecnico. Inoltre David Fry è stato promosso al ruolo di Vice presidente esecutivo sviluppo progetti, a conferma dell’importanza di una pianificazione ed esecuzione rigorose dei progetti in una fase in cui Newmont sta sfruttando le opportunità di crescita a più alto rendimento.
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Mark Rodgers - COO
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