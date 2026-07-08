NetApp nominata Presenting Partner del NFL Madrid Game 2026

La NFL oggi ha annunciato che il Global Partner della Lega, NetApp (NASDAQ: NTAP), la infrastruttura dati intelligente, tornerà come Presenting Partner della NFL Madrid Game 2026, con gli Atlanta Falcons che affrontano i Cincinnati Bengals allo stadio Bernabéu Stadium, la sede del Real Madrid C.F., domenica 8 novembre.
L'annuncio pluriennale si basa sul ruolo di NetApp come Official Intelligent Data Infrastructure Partner e Presenting Partner della NFL ai primi NFL Madrid Game nel 2025 e continua il sostegno all'azienda delle partite internazionali della NFL.
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