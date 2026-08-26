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NetApp nominata Leader nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Storage Platforms

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture di dati intelligenti, ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader da Gartner nel report Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms del 2026, continuando a riconoscere NetApp come un Leader in questo settore dalla prima edizione di questo report nel 2025. La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza della visione e la capacità di esecuzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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