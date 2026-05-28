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Navan sblocca risparmi per i viaggiatori grazie alla prima connessione diretta NDC con SAS

Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di gestione delle spese e dei viaggi aziendali basata sull'IA, ha annunciato oggi una integrazione NDC (New Distribution Capability, nuova capacità di distribuzione) con Scandinavian Airlines (SAS) . Consentendo alla linea aerea scandinava di condividere le proprie tariffe, disponibilità e offerte in tempo reale, l'integrazione offre un portafoglio ampliato di tariffe e servizi SAS ai clienti Navan. Questo rende Navan la prima Travel Management Company (TMC, azienda di gestione di viaggi) ad accedere a contenuti NDC di SAS attraverso una connessione diretta, utilizzando la versione 21.3 dell'API di NDC.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260528278556/it/

Direct connection gives travelers access to lower fares and streamlined post-booking services

Direct connection gives travelers access to lower fares and streamlined post-booking services

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media: press@navan.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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