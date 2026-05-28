Navan sblocca risparmi per i viaggiatori grazie alla prima connessione diretta NDC con SAS

Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di gestione delle spese e dei viaggi aziendali basata sull'IA, ha annunciato oggi una integrazione NDC (New Distribution Capability, nuova capacità di distribuzione) con Scandinavian Airlines (SAS) . Consentendo alla linea aerea scandinava di condividere le proprie tariffe, disponibilità e offerte in tempo reale, l'integrazione offre un portafoglio ampliato di tariffe e servizi SAS ai clienti Navan. Questo rende Navan la prima Travel Management Company (TMC, azienda di gestione di viaggi) ad accedere a contenuti NDC di SAS attraverso una connessione diretta, utilizzando la versione 21.3 dell'API di NDC.