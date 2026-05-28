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Navan rafforza l'offerta ferroviaria europea con l'integrazione dell'azienda ferroviaria svedese

Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di viaggi aziendali e relative spese basata sull'IA, oggi ha reso nota l'aggiunta di oltre 20 operatori ferroviari svedesi alla sua piattaforma, compresi i più grandi operatori svedesi, SJ e VR . Basata sulla piattaforma di distribuzione ferroviaria globale di SilverRail, l'integrazione API apre l'accesso per i clienti Navan a tratte ferroviarie in Svezia, oltre a molte tratte transfrontaliere ampiamente utilizzate, come la tratta Stoccolma-Copenhagen.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260528447660/it/

Through a direct connection with SilverRail, Navan adds more than 20 Swedish rail carriers to its long list of European rail options

Through a direct connection with SilverRail, Navan adds more than 20 Swedish rail carriers to its long list of European rail options

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media: press@navan.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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