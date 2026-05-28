Navan rafforza l'offerta ferroviaria europea con l'integrazione dell'azienda ferroviaria svedese

Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di viaggi aziendali e relative spese basata sull'IA, oggi ha reso nota l'aggiunta di oltre 20 operatori ferroviari svedesi alla sua piattaforma, compresi i più grandi operatori svedesi, SJ e VR . Basata sulla piattaforma di distribuzione ferroviaria globale di SilverRail, l'integrazione API apre l'accesso per i clienti Navan a tratte ferroviarie in Svezia, oltre a molte tratte transfrontaliere ampiamente utilizzate, come la tratta Stoccolma-Copenhagen.

Through a direct connection with SilverRail, Navan adds more than 20 Swedish rail carriers to its long list of European rail options

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