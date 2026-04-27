Murata lancia i sensori AMR a bassissimo consumo energetico per prolungare la durata della batteria nei dispositivi sanitari e indossabili

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] AMR sensor

I dispositivi sono sensori magnetici allo stato solido utilizzati per passare da un'applicazione all'altra. Rilevano la presenza o l'assenza di un campo magnetico e generano l'emissione di un segnale utilizzato dalla logica del sistema per controllare funzioni come le transizioni tra modalità attiva e sospesa.

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Murata Manufacturing Co., Ltd.

Mizuki Matsumoto, prsec_mmc@murata.com

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