Murata lancia i sensori AMR a bassissimo consumo energetico per prolungare la durata della batteria nei dispositivi sanitari e indossabili

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha avviato la produzione di massa dei suoi sensori a magnetoresistenza anisotropica (AMR) MRMS166R e MRMS168R (AMR) per l'uso in dispositivi sanitari, indossabili e per l'IoT. L'MRMS166R è il primo sensore AMR a unire un consumo energetico medio di 20 nA e un funzionamento con alimentazione a 1,2 V, che permette di estendere la durata della batteria nei sistemi alimentati a batteria a bottone.
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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] AMR sensor
I dispositivi sono sensori magnetici allo stato solido utilizzati per passare da un'applicazione all'altra. Rilevano la presenza o l'assenza di un campo magnetico e generano l'emissione di un segnale utilizzato dalla logica del sistema per controllare funzioni come le transizioni tra modalità attiva e sospesa.
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Murata Manufacturing Co., Ltd.
Mizuki Matsumoto, prsec_mmc@murata.com
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