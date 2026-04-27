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Mundipharma annuncia i principali risultati positivi dallo studio clinico di fase III ReSPECT volto a valutare REZZAYO ® (rezafungin) per la profilassi delle infezioni fungine invasive in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche

Mundipharma oggi ha annunciato i principali risultati positivi dallo studio clinico globale di fase III ReSPECT, volto a valutare REZZAYO ® (rezafungin acetato) per la profilassi delle infezioni fungine invasive (IFDs) nei pazienti adulti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Mundipharma - Contatto per i media:
Liana Del Medico
VP, Comunicazioni e Affari aziendali
Mundipharma
media.relations@mundipharma.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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