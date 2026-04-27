Mundipharma annuncia i principali risultati positivi dallo studio clinico di fase III ReSPECT volto a valutare▼ REZZAYO® (rezafungin) per la profilassi delle infezioni fungine invasive in pazienti...

Mundipharma oggi ha annunciato i principali risultati positivi dallo studio clinico globale di fase III ReSPECT, volto a valutare REZZAYO ® (rezafungin acetato) per la profilassi delle infezioni fungine invasive (IFDs) nei pazienti adulti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT).

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